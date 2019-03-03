2019-03-03T10:59:37+03:00
Общество

Число северных оленей в Керженском заповеднике выросло до 13 особей

Проект по восстановлению их численности реализуется в регионе уже пять лет
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последние годы количество северных оленей в Керженском заповеднике увеличилось до 13 особей. Сам проект по восстановлению их численности реализуется в регионе с 2014 года. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

- В Нижегородской области сохранению популяции диких животных традиционно уделяется значительное внимание. Один из значимых показателей — рост численности редких видов, - напомнили в комитете госохотнодзора Нижегородской области. – С 2014 года в регионе ведутся работы по восстановлению популяции северных оленей. За последние годы их численность в Керженском заповеднике увеличилась до 13 особей.

Напомним, этот вид обитал в регионе в начале XIX века, но из-за антропогенного воздействия исчез и был занесен в Красную книгу Нижегородской области. Впервые восстановить его популяцию попытались в 60-е годы прошлого века, но эта попытка не увенчалась успехом.

Наконец, в 2014 году была разработана целая программа по восстановлению популяции. В результате проведенных исследований правительством Нижегородской области в качестве ключевого места для реинтродукции исчезнувшего вида был выбран Керженский заповедник, так как здесь сохранились наиболее приемлемые условия для обитания оленей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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