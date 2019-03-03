2019-03-03T09:58:49+03:00
Общество

Приемная губернатора проведет бесплатные правовые консультации

Записаться на прием можно до 18 марта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Приемная губернатора и правительства Нижегородской области 21 марта с 14:00 проведет бесплатные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На вопросы нижегородцев в этот день будут отвечать уполномоченные лица министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительная запись на прием осуществляется до 18 марта с 9:00 до 18:00, а в пятницу – до 17:00. Записаться на прием можно по адресу улица Костина дом 2 кабинет 22, а также по телефонам – 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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