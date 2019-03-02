2019-03-02T16:14:48+03:00
Общество

Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской области

Глеб Никитин призвал органы исполнительной власти ужесточить контроль над соблюдением экологических норм
Юлия ДАНЧЕНКО
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Начиная с 1 марта на территории Нижегородской области введены ограничения на любительскую охоту, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В госохотнадзоре обратили внимание нижегородцев, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с огнестрельным оружием является браконьерством. Все, кто будет обнаружен в лесу с оружием, будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.

Для борьбы с браконьерством в Нижегородской области созданы специальные группы, куда входит не только государственный охотинспектор, но и сотрудник полиции, Росгвардии или производственный охотинспектор. Кроме того, по данным ведомства, в каждом районе области есть свой охотничий инспектор. И сейчас в регионе производственный охотничий надзор осуществляют 219 производственных охотинспекторов.

- Благодаря усилению контроля, нарушителей стали чаще выявлять и более жестко наказывать. С начала 2019 года госинспекторами уже выявлено 237 нарушений требования природоохранного законодательства и изъято 11 единиц оружия, - подчеркнули в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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