Нижегородские молодожены смогут зарегистрировать брак на Красную горку
Праздничный день Красная горка становится все более популярен у молодых людей, которые хотят связать себя узами брака. Согласно традиции, брак, зарегистрированный в этот день, будет долгим и счастливым. Однако дата праздника плавающая – отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этом году праздник выпадает на 5 мая. Нижегородские дома бракосочетания уже готовятся к этому дню и ждут молодоженов, которые хотят сыграть свадьбу на Красную горку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В этот день вои двери откроют «Нижегородский Дом бракосочетания» и «Заречный Дом бракосочетания». Молодоженов и их гостей ждет незабываемая церемония регистрации заключения брака в торжественной обстановке.
Кроме того, рабочими днями в «Нижегородском Доме бракосочетания» станут 10 и 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU