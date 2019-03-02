2019-03-02T15:11:25+03:00
Общество

Нижегородские молодожены смогут зарегистрировать брак на Красную горку

В этом году праздник выпадает на 5 мая
Юлия ДАНЧЕНКО
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Праздничный день Красная горка становится все более популярен у молодых людей, которые хотят связать себя узами брака. Согласно традиции, брак, зарегистрированный в этот день, будет долгим и счастливым. Однако дата праздника плавающая – отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этом году праздник выпадает на 5 мая. Нижегородские дома бракосочетания уже готовятся к этому дню и ждут молодоженов, которые хотят сыграть свадьбу на Красную горку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В этот день вои двери откроют «Нижегородский Дом бракосочетания» и «Заречный Дом бракосочетания». Молодоженов и их гостей ждет незабываемая церемония регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

Кроме того, рабочими днями в «Нижегородском Доме бракосочетания» станут 10 и 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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