Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Нижегородской области, отправится в колонию поселения

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-02T12:34:14+03:00

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Приговор пьяному водителю, который сбил пожилую женщину в рабочем поселке Воскресенское, вступил в силу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло в 18 ноября 2017 года на улице Ларина. Мужчина находился за рулем отечественного автомобиля, при этом он был пьян и не имел прав управления транспортным средством.

- Не избрав безопасную скорость движения, он совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, - говорится в сообщении полиции.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а водитель скрылся. Однако, благодаря быстрым и слаженным действиям следственно-оперативной группы и сотрудников ДПС местонахождение скрывшегося водителя было установлено, и преступник был доставлен в отдел полиции.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет и пяти месяцев колонии поселения и компенсации морального вреда потерпевшей стороне в размере 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU