2019-03-02T10:47:51+03:00
Общество

В этом году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 33 улицы

Владимир Панов поручил закончить все конкурсные процедуры по программе БКАД до начала сезона ремонта дорог
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде продолжится и в этом году. Глава города Владимир Панов дал поручение закончить все конкурсные процедуры по программе БКАД до начала сезона ремонта дорог. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Роман Колосов, который сегодня вместе с министром транспорта Нижегородской области Вадимом Власовым оценили состояние дороги на улице Электровозной, которая включена в программу ремонта этого года.

Привести в порядок планируется дороги на 33 улицах, общая протяженность которых составляет 40 километров. Роман Колосов особо отметил, что будет отремонтирована и улица Электровозная в Канавинском районе. Последний раз работы здесь проводились десять лет назад.

На все дорожные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделано более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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