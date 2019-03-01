Константин Аргентов стал зампредом думы Арзамаса Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-01T16:54:18+03:00

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Константин Аргентов избран заместителем председателя думы Арзамаса Нижегородской области. Соответствующее решение было принято в ходе тайного голосования на заседании арзамасской думы VI созыва в четверг, 28 февраля 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного отделения партии «Единая Россия» сообщает НИА «Нижний Новгород».

Константин Аргентов отметил, что, начиная с 2015 года, должность заместителя председателя городской думы недооценена и степени ответственности и влияние этой должности на те или иные процессы несколько нивелирована.

- Думаю, что мой опыт в партийном руководстве и конструктивная совместная работа с депутатским корпусом будут полезны и станут еще одним шагом к тому, что взаимодействие между исполнительной и представительской властью в нашем городе выйдет на более продуктивный уровень. Политические противоречия сейчас отошли на второй план, а на первый вышли как раз продуктивная работа на благо города и реализация тех задач, программ и проектов. Уверен, все мы одной большой депутатской командой станем надежной поддержкой в работе нового мэра Арзамаса Александра Щелокова, – сказал Константин Аргентов после оглашения результатов.

Напомним, ранее данный пост занимал Александр Цопов, досрочно сложивший с себя полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU