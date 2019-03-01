Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-01T14:06:20+03:00

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Опубликовано видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде – напомним, около полудня в пятницу, 1 марта 2019 года, неизвестные открыли стрельбу возле школы №121 в Нижнем Новгороде.

На видео ученики покидают школу – причем, судя по всему, не только из центрального входа, но и из запасного.

Как пояснила в разговоре с «Комсомольской правдой» - Нижний Новгород» директор школы №121 Елена Молодцова, никто из учащихся и педагогов не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/694833" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.

- Произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к учебному процессу. Наши ученики в этом замешаны не были. Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировала она.

Однако один пострадавший все же есть – он не имеет отношения к школе.

- В результате происшествия в Канавинском районе пострадал один человек. Бригада Центра медицины катастроф на месте провела осмотр пострадавшего и констатировала ушиб левого плеча в результате применения травматического оружия, - рассказали «КП» в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU