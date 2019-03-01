Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде
Опубликовано видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде – напомним, около полудня в пятницу, 1 марта 2019 года, неизвестные открыли стрельбу возле школы №121 в Нижнем Новгороде.
На видео ученики покидают школу – причем, судя по всему, не только из центрального входа, но и из запасного.
Как пояснила в разговоре с «Комсомольской правдой» - Нижний Новгород» директор школы №121 Елена Молодцова, никто из учащихся и педагогов не пострадал.
В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.
- Произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к учебному процессу. Наши ученики в этом замешаны не были. Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировала она.
Однако один пострадавший все же есть – он не имеет отношения к школе.
- В результате происшествия в Канавинском районе пострадал один человек. Бригада Центра медицины катастроф на месте провела осмотр пострадавшего и констатировала ушиб левого плеча в результате применения травматического оружия, - рассказали «КП» в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU