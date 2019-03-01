Чемпионат по ловле на мормышку со льда состоится в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-01T13:53:04+03:00

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Открытый лично-командный чемпионат Нижегородской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда» состоится в субботу, 2 марта 2019 года, на Гребном канале. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, чемпионат будет проходить в течение одного дня и состоять из двух туров по три часа каждый.

- В Нижегородской области есть все, что нужно для проведения соревнований во всех дисциплинах рыболовного спорта. Нижегородская область – единственный в России регион, где возможна ловля на мормышку и блесну со льда, ловля донной и поплавочной удочками, ловля спиннингом с берега и с лодок, ловля карпа, а также кастинг, - отметили в областном комитете госохотнадзора.

Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 лет. Участники младше допускаются с письменного разрешения или в присутствии родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU