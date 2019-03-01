Глеб Никитин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-01T13:37:25+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества в четверг, 28 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин отметил, что товарооборот регионов достиг почти 10 миллиардов рублей.

- Импорт природного газа из Ямало-Ненецкого автономного округа вырос в 3,6 раза, а экспорт из нашего региона увеличился благодаря поставкам стальных труб и автомобильного транспорта. У регионов еще много потенциальных направлений сотрудничества: поставка судов, оборудования для добычи сжиженного природного газа для реализации новых проектов в ЯНАО. Кроме того, Нижегородская область заинтересована в импорте рыбы и морепродуктов из северного региона, - отметил губернатор.

Среди других перспективных отраслей сотрудничества также рассматриваются химическая и пищевая промышленность, образование и молодежное сотрудничество, культура и туризм. Кроме того, Глеб Никитин пригласил делегацию ЯНАО принять участие в форуме «Великие реки», который будет проходить 14-17 мая 2019 года. На форуме будет широко представлена тематика развития регионов в бассейнах великих рек.

Планируется, что следующим шагом после подписания протокола станет разработка дорожной карты взаимодействия двух регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU