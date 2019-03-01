Житель Балахны пытался убить квартирную хозяйку молотком и велосипедом

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-01T16:33:01+03:00

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В Балахнинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство квартирной хозяйки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 24 июля 2018 года в квартире дома по улице Свердлова в Балахне. Пьяный мужчина поссорился с квартирной хозяйкой, заподозрив ту в хищении денег. Злоумышленник взял молоток и ударил им пенсионерку по голове. Женщина оказала нападавшему сопротивление – ей удалось вырваться от него и выбежать на улицу. Но мужчина бросился вдогонку. Он толкнул потерпевшую на землю, а затем уронил на нее стоявший у стены дома велосипед.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Благодаря квалифицированной медицинской помощи женщина осталась в живых.

По словам обвиняемого, он хотел только нанести пенсионерке телесные повреждения, а намерения убивать у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU