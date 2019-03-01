В Нижегородской области задержали производителя ядовитой стеклоомывающей жидкости

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-01T14:56:37+03:00

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В течение пяти лет на территории Кстовского района функционировало предприятие по незаконному производству незамерзающей стеклоомывающей жидкости, содержащей в своем составе ядовитое вещество - метанол.

Чтобы придать своим действиям законность, директор организации наклеивал на упаковки с жидкостью этикетки с указанием фиктивных данных производителя , а также данных о составе жидкости, свидетельствующие о ее безопасности, в том числе указывалось, что жидкость не содержит метанола.

Деятельность фирмы прекращена. Опасная продукция изъята, а директор задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU