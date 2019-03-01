Отцы из Нижнего Новгорода сдадут ГТО 2 марта

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-01T11:48:57+03:00

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Завтра, 2 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие начнется в 10:00 во Дворце спорта «Заречье».

Организаторами фестиваля выступают: уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области, министерство спорта, министерство образования, науки и молодёжной политики, департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и департамент образования администрации.

Программа фестиваля включает 3 блока: спортивная программа ВФСК ГТО, творческая площадка «Мы готовы к труду и обороне!» и весёлые старты.

Спортивная программа ВФСК ГТО предусматривает проведение спортивных соревнований: стрельба из электронного оружия из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м; сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лёжа на спине.

ИСТОЧНИК KP.RU