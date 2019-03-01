Новорожденный мальчик пострадал в ДТП под Нижним Новгородом 28 февраля
Вчера, 28 февраля 2019 года, в Новинках под Нижним Новгородом столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации, авария случилась в три часа дня на улице Суворова рядом с домом №5. Водитель автомобиля марки «Хендай» выехал на полосу встречного движения и протаранил «Киа». В последнем находился мальчик 2018 года рождения.
Родители доставили малыша в больницу. Там его осмотрели и отпустили домой. Мальчик ехал на заднем сидении в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. В ДТП также пострадала пассажирка «Киа», она получила ушиб виска и самостоятельно обратилась к медикам.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске 27 февраля водитель «Рено Логан», поворачивая влево, не предоставил преимущество в движении и врезался с «Мерседесом Бенц» и автофургон «Фиат Дукат». В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Рено». 29-летняя беременная женщина (срок 12 недель) получила ушиб грудной клетки и левой молочной железы. У нее угроза прерывания беременности. Она госпитализирована. Среди пострадавших также оказалась 6-летняя девочка.
ИСТОЧНИК KP.RU