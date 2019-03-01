Глеб Никитин поручил провести капремонт кровли детского сада в Ковернине

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-01T11:01:59+03:00

Глава региона посетил учреждение после того, как на его состояние пожаловались в соцсетях местные жители

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести капитальный ремонт кровли детского сада «Чебурашка» в районном поселке Ковернино. Глава региона посетил учреждение после того, как на его состояние пожаловались в соцсетях местные жители.

Глеб Никитин поручил администрации Ковернинского района в кратчайшие сроки провести уточнение проектно-сметной документации на ремонт кровли и приступить к работам. По его словам, состояние здания оставляет желать лучшего.

- Необходимо максимально оперативно решать вопрос. Этой проблемой нужно было заниматься еще давно и реагировать на запросы жителей, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Губернатор также поручил районной администрации провести оценку состояния крыш других детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU