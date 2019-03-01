Глеб Никитин поручил провести капремонт кровли детского сада в Ковернине
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести капитальный ремонт кровли детского сада «Чебурашка» в районном поселке Ковернино. Глава региона посетил учреждение после того, как на его состояние пожаловались в соцсетях местные жители.
Глеб Никитин поручил администрации Ковернинского района в кратчайшие сроки провести уточнение проектно-сметной документации на ремонт кровли и приступить к работам. По его словам, состояние здания оставляет желать лучшего.
- Необходимо максимально оперативно решать вопрос. Этой проблемой нужно было заниматься еще давно и реагировать на запросы жителей, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.
Губернатор также поручил районной администрации провести оценку состояния крыш других детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU