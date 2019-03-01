Нижегородский «Старт» сыграет с «Волгой» 2 марта

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-01T10:47:19+03:00

Вход на матч для всех болельщиков свободный

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В субботу, 2 марта 2019 года, в 12.00 на стадионе «Труд» нижегородский «Старт» проведет домашний матч с хоккеистами «Волги» из Ульяновска. Вход на игру будет бесплатным.

Напомним, 2 февраля 2019 года сборная России победила в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом. В состав команды вошел полузащитник нижегородского «Старта» Дмитрий Савельев. Противником была сборная Швеции.

С победой хоккеистов тогда поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Финал чемпионата мира по хоккею с мячом стал очень ярким спортивным событием, в котором наша сборная показала настоящий бойцовский характер, - подчеркнул он.

По словам Глеба Никитина, это победа стала особой для региона, потому что в составе был Савельев.

ИСТОЧНИК KP.RU