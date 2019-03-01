21-летний Алексей Крюков пропал в Нижнем Новгороде 19 февраля
В Нижегородской области разыскивается 21-летний Алексей Крюков. Как сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «Волонтер», в последний раз молодого человека видели поздно вечером 19 февраля, когда он отправился домой на Южный бульвар.
С того дня местонахождение нижегородца неизвестно. Волонтеры добавили, что он может быть на Бору.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые короткие, глаза серо-голубые.
В день исчезновения он был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмные штаны и синие кроссовки. Особые приметы: родинка на шее, татуировка на тыльной стороне правой руки, шрамы на левом плече.
При себе у молодого человека были паспорт и рюкзак.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного мужчины, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU