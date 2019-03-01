21-летний Алексей Крюков пропал в Нижнем Новгороде 19 февраля

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-01T10:09:46+03:00

Он может находиться на Бору Фото: СОЦСЕТИ

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В Нижегородской области разыскивается 21-летний Алексей Крюков. Как сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «Волонтер», в последний раз молодого человека видели поздно вечером 19 февраля, когда он отправился домой на Южный бульвар.

С того дня местонахождение нижегородца неизвестно. Волонтеры добавили, что он может быть на Бору.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые короткие, глаза серо-голубые.

В день исчезновения он был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмные штаны и синие кроссовки. Особые приметы: родинка на шее, татуировка на тыльной стороне правой руки, шрамы на левом плече.

При себе у молодого человека были паспорт и рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного мужчины, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU