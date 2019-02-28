Проект «Поезда здоровья» стартует в Нижегородской области в апреле

28 Февр. 19:05 2019-02-28T19:07:20+03:00

В этом году будет четыре автопоезда, что даст возможность посетить больше населенных пунктов

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Проект «Поезда здоровья» обсудили на заседании правительства Нижегородской области, которое прошло под председательством главы региона Глеба Никитина 28 февраля, передает пресс-служба облправительства.

По словам губернатора, в прошлом году специалисты поездов обследовали порядка 28 тысяч пациентов, треть из которых обратились впервые. Было выявлено более семи тысяч заболеваний, в том числе почти 300 случаев подозрений на злокачественные опухоли.

- Эти цифры говорят сами за себя. В 2019 году проект будет продолжен, - заявил Никитин. - Я поручил расширить сроки работы проекта. Он стартует в апреле и будет работать до октября.

Он отметил, что в этом году будет четыре автопоезда, что даст возможность посетить больше населенных пунктов в каждом муниципалитете.

- Проект вписан в Стратегию развития, поэтому обязательно будем совершенствовать его, - уточнил глава региона.

По мнению Глеба Никитина более эффективному выстраиванию логистики и снижению времени ожидания приема помогут бережливые технологии проекта «Эффективная губерния». Поэтому губернатор поручил проработать вопрос об использовании технологий проекта для работы «Поездов здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU