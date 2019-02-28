Главой нижегородского депкульта стал Роман Беагон

28 Февр. 18:53 2019-02-28T18:53:47+03:00

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Новым директором нижегородского депкульта стал известный ведущий мероприятий Роман Беагон. Такое решение принял мэр Владимир Панов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

К своим обязанностям чиновник приступил с 28 февраля.

Напомним, что Роман Беагон участвовал в конкурсе на замещение должности главы областного минкульта в рамках проекта «Команда правительства» и стал финалистом конкурса на замещение должности главы депкульта. Вдобавок ко всему он вышел в финал всероссийского конкурса «Лидера России».

«Комсомолка» писала, что прежний директор депкульта Наталья Суханова перешла на работу в администрацию Дзержинска. Она заняла пост заместителя мэра по социальной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU