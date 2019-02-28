Движение транспорта по Студенческой улице ограничат 1 марта

28 Февр. 18:36 2019-02-28T18:36:06+03:00

Также будет запрещена парковка

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Движение транспорта по Студенческой улице Нижнего Новгорода ограничат с 00.01 до 17.00 1 марта. Об этом информирует городской департамент транспорта.

Кроме того, на улице будет запрещена парковка автомобилей. Специалисты рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.

Добавим, что временные ограничения связаны с проведением конференции судей Нижегородской области.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что «Яндекс. Карты» начали показывать автобусы и маршрутки в столице Приволжья. Теперь 86 городских маршрутом можно увидеть на картах в режиме реального времени.

Напомним, что с 28 февраля в приложении «Яндекс. Транспорт» можно отслеживать движение трамваев в Нижнем Новгороде. Пока программа работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU