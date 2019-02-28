2019-02-28T18:36:06+03:00
Общество

Движение транспорта по Студенческой улице ограничат 1 марта

Также будет запрещена парковка
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Движение транспорта по Студенческой улице Нижнего Новгорода ограничат с 00.01 до 17.00 1 марта. Об этом информирует городской департамент транспорта.

Кроме того, на улице будет запрещена парковка автомобилей. Специалисты рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.

Добавим, что временные ограничения связаны с проведением конференции судей Нижегородской области.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что «Яндекс. Карты» начали показывать автобусы и маршрутки в столице Приволжья. Теперь 86 городских маршрутом можно увидеть на картах в режиме реального времени.

Напомним, что с 28 февраля в приложении «Яндекс. Транспорт» можно отслеживать движение трамваев в Нижнем Новгороде. Пока программа работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24