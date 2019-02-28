Центр компетенции по повышению производительности труда в сельском хозяйстве создадут в регионе

28 Февр. 18:22 2019-02-28T18:22:53+03:00

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Центр компетенции по повышению производительности труда в сельском хозяйстве создадут в Нижегородской области в рамках Стратегии развития региона, сообщили в региональном минсельхозе.

По словам министра Николая Денисова, задачей центра будет внедрение технологий бережливого производства.

- Это позволит снизить потери в производственных процессах, повысить производительность труда и улучшить условия труда работников, - считает чиновник.

Добавим, что центр будет финансироваться из облбюджета, что позволит проводить консультации бесплатно. Также за счет области будет существовать обучающаяся площадка по бережливому производству для сельхозпроизводителей по направлениям «животноводство» и «растениеводство», создание которой тоже в планах.

- Губернатором поставлена задача по созданию банка лучших практик в области бережливого производства в сельском хозяйстве, чтобы потом тиражировать их по всему региону, - пояснил министр.

Сообщалось, что проект облправительства и «Росатома» «Эффективная губерния» реализуется по поручению главы региона Глеба Никитина. Она включает внедрение бережливых технологий в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, образовании, соцзащите и госуправлении.

ИСТОЧНИК KP.RU