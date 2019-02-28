В Нижегородской области реализуются 27 проектов по внедрению бережливых технологий в АПК
В 2019 году в агропромышленном комплексе Нижегородской области реализуется 27 проектов по внедрению бережливых технологий в рамках «Эффективной губернии». Об этом сообщили в региональном минсельхозе.
Глава ведомства Николай Денисов напомнил, что проект «Эффективная губерния» реализуется с прошлого года. В первый этап попали два сельхозпредприятия Ковернинского района - СПК «Семинский» и ООО «Племзавод имени Ленина», где сегодня применяются инструменты бережливого производства.
- В 2019 году стоит задача по созданию образцов эффективных производств на пилотных предприятиях, - добавил чиновник.
По информации Николая Дениса, в 2019 году бережливое производство планируется внедрить на предприятиях, которые производят тепличные овощи, продукцию птицеводства, хлебобулочные изделия и семенной картофель, а также на предприятиях по переработке молока.
ИСТОЧНИК KP.RU