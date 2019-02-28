В Нижегородской области реализуются 27 проектов по внедрению бережливых технологий в АПК

28 Февр. 18:00 2019-02-28T18:00:51+03:00

В 2019 году стоит задача по созданию образцов эффективных производств на пилотных предприятиях

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В 2019 году в агропромышленном комплексе Нижегородской области реализуется 27 проектов по внедрению бережливых технологий в рамках «Эффективной губернии». Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Глава ведомства Николай Денисов напомнил, что проект «Эффективная губерния» реализуется с прошлого года. В первый этап попали два сельхозпредприятия Ковернинского района - СПК «Семинский» и ООО «Племзавод имени Ленина», где сегодня применяются инструменты бережливого производства.

- В 2019 году стоит задача по созданию образцов эффективных производств на пилотных предприятиях, - добавил чиновник.

По информации Николая Дениса, в 2019 году бережливое производство планируется внедрить на предприятиях, которые производят тепличные овощи, продукцию птицеводства, хлебобулочные изделия и семенной картофель, а также на предприятиях по переработке молока.

ИСТОЧНИК KP.RU