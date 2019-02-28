Парк «Швейцария» может стать одним из главных объектов к 800-летию Нижнего Новгорода

28 Февр. 17:49 2019-02-28T17:49:14+03:00

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Будущее парка «Швейцарии» обсудили на встрече мэра Нижнего Новгорода с жителями Приокского района 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Одна из участниц встречи заявила, что протестует против строительства развлекательного комплекса рядом с детской площадкой. По ее словам, это место должно быть тихим, зеленым и нельзя допустить, чтобы там когда-нибудь появились торговые палатки.

Чиновник успокоил общественность, отметив, что детская площадка не подразумевает аттракционов.

- Скорее всего, у вас недостоверная информация, - отметил Панов.

Мэр напомнил, что 28 февраля в 18.30 в районной администрации пройдут общественные обсуждения по развитию всей территории «Швейцарии».

Также глава городской администрации подчеркнул, что этот парк может стать одним из главных объектов к 800-летию Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU