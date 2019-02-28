22-летняя жительница Шахуньи убила мужа из-за пачки сигарет

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-28T17:20:59+03:00

Жена забыла купить мужу сигареты, и это послужило причиной ссоры

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Суд вынес приговор в отношении 22-летней жительницы Шахуньи, которая убила своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что вечером 20 апреля 2018 года между супругами вспыхнула ссора, причиной которой послужило то, что жена забыла купить мужу сигареты. В ходе конфликта молодая женщина нанесла 27-летнему возлюбленному ножевое ранение в грудь, от которого тот скончался.

Свою вину обвиняемая признала, ее заключили под домашний арест.

Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала про мужа, который зарезал жену и тещу в ходе ссоры. Выяснилось, что мужчина не хотел разводиться.

Напомним также, что в Семенове 30-летний местный житель убил родного отца. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU