22-летняя жительница Шахуньи убила мужа из-за пачки сигарет
Суд вынес приговор в отношении 22-летней жительницы Шахуньи, которая убила своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Установлено, что вечером 20 апреля 2018 года между супругами вспыхнула ссора, причиной которой послужило то, что жена забыла купить мужу сигареты. В ходе конфликта молодая женщина нанесла 27-летнему возлюбленному ножевое ранение в грудь, от которого тот скончался.
Свою вину обвиняемая признала, ее заключили под домашний арест.
Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима.
Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала про мужа, который зарезал жену и тещу в ходе ссоры. Выяснилось, что мужчина не хотел разводиться.
Напомним также, что в Семенове 30-летний местный житель убил родного отца. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU