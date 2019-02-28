Движение трамваев в Нижнем Новгороде можно отслеживать в приложении «Яндекс. Транспорт»
Движение трамваев в Нижнем Новгороде можно отслеживать в режиме онлайн с помощью приложения «Яндекс. Транспорт», заявил замглавы городской администрации Роман Колосов.
По словам чиновника, программа по отслеживанию общественного транспорта заработала с 20 февраля. А с 28 февраля одновременно с другим транспортом можно отследить движение трамвая.
- Где он находится в данный момент и через какое время он прибудет на нужную остановку, - пояснил Колосов.
Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что «Яндекс. Карты» начали показывать автобусы и маршрутки в столице Приволжья. Теперь 86 городских маршрутом можно увидеть на картах в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU