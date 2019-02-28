Движение трамваев в Нижнем Новгороде можно отслеживать в приложении «Яндекс. Транспорт»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-28T16:43:28+03:00

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Движение трамваев в Нижнем Новгороде можно отслеживать в режиме онлайн с помощью приложения «Яндекс. Транспорт», заявил замглавы городской администрации Роман Колосов.

По словам чиновника, программа по отслеживанию общественного транспорта заработала с 20 февраля. А с 28 февраля одновременно с другим транспортом можно отследить движение трамвая.

- Где он находится в данный момент и через какое время он прибудет на нужную остановку, - пояснил Колосов.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что «Яндекс. Карты» начали показывать автобусы и маршрутки в столице Приволжья. Теперь 86 городских маршрутом можно увидеть на картах в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU