В Нижегородской области муж зарезал жену и тещу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-28T16:20:02+03:00

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Суд вынес приговор 59-летнему жителю села Пожарки Сергачского района, убившему жену и тещу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что вечером 12 апреля 2018 года между хозяином дома, его женой и тещей возникла ссора. Мужчина нанес несколько ножевых ранений 47-летней супруге и ее 71-летней матери. Тела погибших он перенес в сарай. После чего поехал в соседнее село, где пытался покончить с собой. А перед тем, как совершить суицид, позвонил родственникам и рассказал о двойном убийстве. Те сообщили об услышанном в полицию. Вовремя приехавшие полицейские оказали ему помощь, и он выжил.

Следователи выяснили, что конфликт возник из-за того, что муж не хотел разводиться с женой (за несколько дней до трагедии она подала заявление на развод) и угрожал ей убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина попросила мать приютить ее на некоторое время.

Обвиняемый признал свою вину частично. Его заключили под стражу. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU