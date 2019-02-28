30-летний житель Семенова убил родного отца

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-28T16:04:05+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Семенов, обвиняемого в убийстве по неосторожности родного отца. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 25 февраля текущего года в квартире дома по Гражданской улице между отцом и сыном возникла ссора. Родитель упрекал отпрыска в том, что тот нигде не работает и живет на его пенсию. За это молодой человек жестоко избил пожилого человека. От полученных телесных повреждений 60-летний потерпевший скончался в тот же день.

Подозреваемый задержан, вину в содеянном признал. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU