Нижегородским льготникам разрешили ездить по транспортным картам и бумажным проездным до 1 апреля

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-28T15:42:22+03:00

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Нижегородским льготникам разрешается ездить по транспортным картам и бумажным проездным до 1 апреля. Такое решение минтранса было принято после анализа активности льготников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За двадцать дней февраля количество льготников, оформивших транспортные карты, выросло в три раза по сравнению с январскими показателями. Однако многие предпочли отложить покупку транспортной карты на последний день.

- При продлении переходного периода льготники могут ездить по привычным бумажным проездным и по пластиковым карточкам, которые выдаются операторами, - уточнил глава министерства Вадим Власов.

Напомним, транспортные карты с электронным кошельком можно использовать в любом транспортном средстве перевозчиков, подключившихся к автоматической системе оплаты проезда. Узнать адреса пунктов оформления таких карт можно на сайте минтранса. Кроме того, можно подать заявление через сайт «СитиКарда». Отметим, что карты для льготников оформляются бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU