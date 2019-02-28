Детский театр «Вера» приглашает на премьеру спектакля «Прекрасное далеко»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-28T15:01:55+03:00

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Премьерные показы спектакля «Прекрасное далеко» (16+) в постановке Елены Фирстовой пройдут в муниципальном детском театре «Вера» 28 февраля и 1 марта в 18.00. Об этом сообщает городская пресс-служба.

По словам режиссера-постановщика, в спектакле по одноименной пьесе Данилы Привалова каждый зритель найдет нечто свое.

В аннотации к постановке говорится: «Прекрасное далеко там, где живут ангелы. Жизнь у них хорошая - тишина. Места всем хватает, и никто не воюет. Они пишут письма богу, рубят дрова, спрашивают табачку и скучают по жизни, которую называют свободой».

Диалоги героев затрагивают остросоциальные, человеческие темы. К примеру, каждый периодически задумывается о том, что будет с нами после нашей смерти.

- Наш спектакль про то, что мы живем и не осознаем степень имеющегося у нас счастья, - рассказала Елена Фирстова.

ИСТОЧНИК KP.RU