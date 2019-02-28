Программу поддержки специалистов на селе разработали в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-28T14:43:52+03:00

Если будут деньги, программу запустят с 2019 года

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Комплексную программу поддержки сельских специалистов разработали в Нижегородской области. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в ходе встречи с жителями Ковернинского района, передает пресс-служба облправительства.

О программе глава региона рассказал, отвечая на замечание учителя местной школы № 2 Юлии Пешковой на нехватку молодых специалистов в сфере образования. По словам Никитина, скоро программа будет рассмотрена, а после утверждена.

- Если будет бюджетная обеспеченность, то программу запустим уже с этого года, если нет, то в следующем году, - уточнил чиновник, добавив, что область рассчитывает и на новые меры федеральной поддержки, в частности в рамках программы «Земский учитель».

Кроме того, на встрече обсуждалось создание новых мест в яслях. Проблему озвучила жительница поселка Ковернино Ольга Цветкова.

- Президент поставил задачу - решить проблему с нехваткой мест к концу 2020 года. У нас нет права не выполнить его поручение, - заявил Никитин.

Губернатор поручил районной администрации поскорее подготовить документацию для строительства детсада на 240 мест. На выполнение поручения дал месяц.

- К строительству нужно приступить уже в этом году», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU