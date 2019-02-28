Глеб Никитин принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летнему юбилею ЗСНО

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-28T16:26:59+03:00

Он отметил, что депутаты конструктивно работают с органами исполнительной власти

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28 февраля 2019 года перед началом заседания Законодательного собрания Нижегородской области губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил фотовыставку, посвященную 25-летнему юбилею со дня образования регионального органа законодательной власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что с первого созыва депутаты формировали мощную законодательную базу, в которой сейчас работают как бизнес, так и социальная сфера.

- Сегодняшний созыв Законодательного собрания - это представители практически всех сфер жизни: здравоохранения, образования, бизнеса, промышленности. Это люди, которые на высоком уровне представляют интересы своих избирателей, - отметил Никитин.

Губернатор также добавил, что у депутатов получается конструктивно работать с органами исполнительной власти. А это, по его мнению, залог успеха всей Нижегородской области и системы госуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU