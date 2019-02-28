«Довыборы в гордуму в сентябре могут стать хорошей площадкой для молодежи и общественников», - Андрей Вовк

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-28T13:37:18+03:00

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Главный редактор «Комсомольской правды – Нижний Новгород», политический обозреватель Андрей Вовк на заседании эксперт-клуба «ОколоКремля» 27 февраля заявил, что уход бизнеса и криминала из власти продолжится, но важно, кто придет им на смену.

- Мне кажется, что в верхах существовал некий список депутатов, которые должны уйти из власти. Он длиннее, чем 14 человек, которые уже покинули гордуму и Заксобрание, поэтому «депутатопад» продолжится, но не так интенсивно, - сделал свой прогноз Вовк. – Но, наверное, самые одиозные личности, к которым были вопросы у правоохранительных органов и новой городской и областной власти, уже покинули парламенты. Но если кто-то еще собирается позорно сбежать из думы, то лучше делать это сейчас, чтобы успели назначить довыборы в сентябре.

И тут большой вопрос – как пройдут эти довыборы осенью. Они могут задать тренд на выборы в 2020 году, когда будет полностью переизбираться дума. Я уверен, что, безусловно, сейчас должны активно себя проявить члены Молодежной палаты, чтобы в гордуме стало больше молодых депутатов. Они, не запятнавшие себя, будут хорошими кандидатами для власти. У них нет антирейтинга, что очень важно, потому что у многих нынешних депутатов он есть, даже выше, чем положительный. Еще категория людей, которые, наверное, пойдут на эти довыборы – люди из Общественной палаты.

Видно, что процесс декриминализации и ухода бизнеса из местного самоуправления и парламента активно идет, и он будет продолжаться. Но пока неясно, что придет на смену. Если в 2020 году сформируется дума из «городских сумасшедших» (в хорошем понимании), которые, возможно, не имеют управленческого опыта, но имеют экспертное мнение, хороший рейтинг и аудиторию, - еще неизвестно, что хуже для города.

ИСТОЧНИК KP.RU