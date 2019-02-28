СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-28T13:28:28+03:00

«Чтобы депутаты не бежали из думы, как сейчас, на выборах нужно голосовать за конкретных людей», - Александр Демин Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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Нижегородский журналист, блогер, автор проекта «По чесноку» Александр Демин пытался стать депутатом думы Нижнего Новгорода в 2015 году. На заседании эксперт-клуба «ОколоКремля», которое прошло 27 февраля в «Комсомольской правде – Нижний Новгород», он предположил, почему сейчас депутаты бегут из власти, и дал свой прогноз относительно выборов в 2020 году.

- Я считаю, что людям, которые не выбрали меня в 2015 году в думу, не повезло, - как всегда ярко начал свое выступление Демин. - С депутатами все понятно, у меня вопрос к правоохранительным органам: если вы их «шантажируете», то почему не сажаете? Сажайте всех тогда!

Ну а вообще, чтобы депутаты потом не уходили из думы, голосовать нужно за конкретных людей. Вот у меня на выборах в округе в 2015 году был Дранишников и Архипов. Все считали, что победит Архипов, но хитрый Дранишников всех обманул. Но ни один из депутатов, которых выбрали, ко мне потом не подошел. Все, кому «подарили» мандаты, плевать на меня хотели, как на избирателя. Сейчас их всех «шантажируют», и они уходят.

Бывшая глава города Елизавета Солонченко, уходя из гордумы, написала у себя в Фейсбуке, что людей, которые считают депутатов жуликами и аферистами, мало. Я провел опрос: 65% считают, что они жулики и аферисты, 35% - что нет.

Я считаю, что в 2020 году будут большие проблемы: опять по спискам и по округам пойдут депутаты от «Единой России», которые плевать на всех хотели. Но все же остается надежда, что бурная социальная напряженность что-то перевернет в головах людей.

ИСТОЧНИК KP.RU