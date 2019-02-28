СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-28T13:19:11+03:00

«”Депутатопад” продолжится, но по капле, в час по чайной ложке», - Роман Амбарцумян Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Социолог считает, что в гордума не смогла адаптироваться к технократической системе

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Социолог, политический технолог Роман Амбарцумян на заседании эксперт-клуба «ОколоКремля», которое прошло 27 февраля в «Комсомольской правде – Нижний Новгород», объяснил причины массового исхода депутатов и дал свой прогноз на состав будущей гордумы.

- Если рассматривать нынешнее положение в городской думе с точки зрения системного анализа, то я бы сказал, что там сейчас системный кризис, - считает Амбарцумян. – Дума не успела адаптироваться к технократической системе, целедостижения не могли быть скоординированы по векторам с исполнительность властью, никакой полномасштабной интеграции с городом и областью не получилось, ценные установки противоречат тому управленческому мышлению, который есть в городе.

По моему мнению, «депутатопад» продолжится, правда, уже по капле, в час по чайной ложке. И он вынужденный. Фамилии называть не буду. Могу только проектно подразумевать, что сохранится настроение нестабильности и неопределенности.

В будущую думу попадут яркие гражданские активисты: Мария Попова, Игорь Преображений, Ирина Славина. Я это называю ползучей эволюцией гражданских активистов во власть. Через два года мы удивительным образом увидим совершенно другую думу, где структурный состав не будет равен бизнес-клубу. Этот будут муниципалы, бюджетники, общественники и малая часть бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU