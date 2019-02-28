Областная стоматологическая поликлиника записывает на прием через call-центр

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-28T13:24:23+03:00

Записаться на прием таким образом могут жители Нижнего Новгорода и Кстова

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Записаться на прием в Областную стоматологическую поликлинику отныне можно, позвонив по единому номеру контакт-центра. Об этом сообщили в поликлинике.

Запись жителей Нижнего Новгорода и Кстова ведется по телефону (8 831) 422-12-42 по будням с 6.30 до 20.30 и в субботу с 9.00 до 15.00.

В учреждении пояснили, что это единый call-центр обработки заявок на прием к врачу. Кроме того, у администраторов можно получить информацию обо всех услугах поликлиники. Администраторы работают в две смены.

Напомним, Областная стоматологическая поликлиника включает тринадцать поликлиник в столице Приволжья и городе Кстово.

Ранее сообщалось, что нижегородская стоматологическая служба отпраздновала 95-летие в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU