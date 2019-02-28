Беременная женщина и 6-летняя девочка пострадали в ДТП в Дзержинске

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-28T12:28:00+03:00

Машина, в которой они находились, врезалась в две иномарки

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Дорожно-транспортное происшествие с тремя иномарками случилось на проспекте Ленина, 61 в Дзержинске 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

В 12.45 31-летний водитель «Рено Логан», поворачивая влево, не предоставил преимущество в движении и врезался с «Мерседесом Бенц» и автофургон «Фиат Дукат».

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Рено». 29-летняя беременная женщина (срок 12 недель) получила ушиб грудной клетки и левой молочной железы. У нее угроза прерывания беременности. Она госпитализирована. Ушиб грудной клетки также получила 45-летняя женщина. После осмотра была отпущена.

Среди пострадавших оказалась 6-летняя девочка. В момент аварии она была на заднем сидении. Причем детского кресла в машине не было. После осмотра была отпущена.

Напомним, 27 февраля в Ленинском районе Нижнего Новгорода столкнулись "скорая помощь" и такси.

ИСТОЧНИК KP.RU