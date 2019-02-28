Ирина Гончарова принесла присягу депутата нижегородского Заксобрания

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-28T12:16:00+03:00

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Директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» в Володарске Ирина Гончарова принесла присягу депутата Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Уроженка поселка Яр вошла в состав комитета по бюджету и налогам и в комитет по социальным вопросам.

Напомним, Ирина Гончарова получила депутатский мандат по округу № 21, который прежде принадлежал Евгению Кузьмину. Она стала депутатом по региональному списку партии «Единая Россия».

Справка:

Ирина Ивановна Гончарова родилась в 1966 году в поселке Яр Ярского района Удмуртской АССР. Окончила Республиканский пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы» в Ташкенте и Институт бизнеса и политики по специальности «юриспруденция» (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU