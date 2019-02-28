СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-28T12:08:41+03:00

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Нижегородцы предложили более 350 идей будущему министру соцполитики, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, прием социальных идей завершился 21 февраля, а голосование за них закончилось 28 февраля. Наибольшее количество идей (105) касается поддержки и социальной адаптации, следом идут категории «развитие сферы социальных услуг» (91), «поддержка пожилых людей» (73), «социальные идеи для всех» (44) и «поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья» (38).

Губернатор обратил внимание на идеи, касающиеся поддержки и социальной адаптации. По его словам, эта тема, вероятно, немало беспокоит жителей.

- Это наказ будущему министру, его исполнения от министра буду ждать и я, а, главное, жители, - заявил Никитин.

Добавим, что эксперты озвучат имена кандидатов на должность министра 28 февраля. Часть идей нижегородцев будет включена в качестве заданий для кандидатов. Они должны будут представить варианты воплощения их в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU