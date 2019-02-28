Нижегородцы предложили более 350 идей будущему министру соцполитики
Нижегородцы предложили более 350 идей будущему министру соцполитики, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, прием социальных идей завершился 21 февраля, а голосование за них закончилось 28 февраля. Наибольшее количество идей (105) касается поддержки и социальной адаптации, следом идут категории «развитие сферы социальных услуг» (91), «поддержка пожилых людей» (73), «социальные идеи для всех» (44) и «поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья» (38).
Губернатор обратил внимание на идеи, касающиеся поддержки и социальной адаптации. По его словам, эта тема, вероятно, немало беспокоит жителей.
- Это наказ будущему министру, его исполнения от министра буду ждать и я, а, главное, жители, - заявил Никитин.
Добавим, что эксперты озвучат имена кандидатов на должность министра 28 февраля. Часть идей нижегородцев будет включена в качестве заданий для кандидатов. Они должны будут представить варианты воплощения их в жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU