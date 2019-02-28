В Нижегородской области увеличилась господдержка животноводства

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-28T11:59:26+03:00

На эту отрасль из облбюджета будет выделено почти 1,4 млрд рублей

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Поддержка животноводства из областного бюджета в 2019 году увеличена на 344,9 млн рублей (на 33% больше, чем годом ранее). Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в ходе визита в Ковернинский район, передает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, в общей сложности на эту отрасль из бюджета региона будет выделено почти 1,4 млрд рублей. Это субсидии на возведение новых животноводческих объектов и покупку племенного скота.

Вместе с тем Никитин отметил, что одного только увеличения госпоодержки для появления новых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе недостаточно. Надо, чтобы районные власти работали активнее в этом направлении. Так, в Ковернинском районе около 9 га неиспользованной пашни, пригодных для ведения в сельхозоборот.

- Прошу глав районов обратить особое внимание на работу по привлечению инвестиций. Перечень свободных площадей нужно направить в Корпорацию развития, - заявил глава региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что господдержку в регионе получат козоводство и овцеводство.

ИСТОЧНИК KP.RU