Персональная выставка Васи Ложкина откроется в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-28T14:01:33+03:00

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Культовый художник рунета приедет в Нижний Новгород с персональной выставкой под названием «Восход нового солнца» (16+). Вернисаж в Выставочном комплексе (пл. Минина и Пожарского, 2/2) состоится 5 марта в 16.00, сообщается на сайте НГВК.

Несколько лет назад Вася Ложкин (настоящее имя Алексей Куделин) выложил в сеть свои рисунки и тут же покорил интернет-пространство. Персонажи его картин живут в вымышленном мире «психозов и пограничных состояний». Нередко изображения сопровождаются остроумными комментариями.

Экспозиция в НГВК объединит работы, которые Вася Ложкин создал в прошлом году. «Год был не простой, тьма сгущалась, порой казалось, что бездна вот-вот поглотит все, и наступит окончательный мрак», - говорится в аннотации к выставке.

Добавим, что нижегородцы впервые в своем городе увидят персональную выставку Васи Ложкина.

Стоимость билетов: обычный - 300 рублей, льготный (для школьников, студентов и пенсионеров) - 200 рублей. В день открытия вход свободный. Выставка будет работать до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU