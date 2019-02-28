Пожарные нашли тела двух мужчин в сгоревшем доме в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-28T10:37:38+03:00

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Крупный пожар произошел в сельском поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании в личном жилом доме поступила в 04.07. На момент прибытия первых пожарных полыхали дом и надворные постройки.

На пепелище обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1982 годов рождения. Один из них был хозяином дома. Отмечается, что оба злоупотребляли алкоголем.

В общей сложности в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 132 квадратных метра.

Причина возгорания уже установлена. Ее, по информации МЧС, стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU