Администрация Нижнего Новгорода обзавелась новым официальным сайтом

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-28T10:28:13+03:00

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Сайт с более простой системой обратной связи появился у администрации Нижнего Новгорода. На днях портал перешел на этап открытого тестирования, сообщил замглавы горадминистрации Алексей Карапузов.

По словам чиновника, теперь заходить на сайт удобно не только с компьютеров, но и с планшетов, а также мобильных телефонов. На новом портале можно подать обращение мэру, пройдя авторизацию на сайте Госуслуг. А еще там есть отдельный кабинет для жителей, в котором видна вся история обращений в электронную приемную.

Вдобавок ко всему на сайте представлены два проекта - «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», отдельно выведены ссылки на порталы «Наш Нижний», «Антиснег» и прочие.

Отметим, что на новом ресурсе появились микросайты районных администраций с собственными лентами новостей, афишами и контактами.

Некоторое время параллельно с новым сайтом будет работать и старый.

ИСТОЧНИК KP.RU