Новый дом культуры появится в Ковернинском районе

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-28T10:17:59+03:00

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Глава региона Глеб Никитин посетил Ковернинский район 27 февраля, где встретился с местными жителями, передает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Жители деревни Сухоноска рассказали губернатору о том, что уже шесть лет у них нет дома культуры, а помещения при детском саде не позволяют полноценно заниматься творческим коллективам.

В свою очередь глава региона отметил, что дом культуры в Сухоноске находится в адресной инвестиционной программе текущего года. По словам Глеба Никитина, как только будут утверждены поправки в областной бюджет, правительство сможет выделить денежные средства на строительные работы.

- Уже в этом году рассчитываем приступить к строительству модульного дома культуры в деревне, - заключил губернатор Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU