«Идет процесс ухода криминала и бизнеса из депутатского корпуса», - Артем Фоменков

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-27T18:01:49+03:00

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Доцент кафедры теории политики и коммуникации ННГУ имени Н.И. Лобачевского Артем Фоменков назвал несколько причины «депутатопада» в ходе заседания эксперт-клуба «ОколоКремля», которое прошло 27 февраля в «Комсомольской правде – Нижний Новгород».

- Было несколько причин, по которым депутаты лишились мандатов: некоторые востребованы как чиновники в рамках исполнительной власти и местного самоуправления. Но мы не можем сказать, что это не произойдет в 19-м и начале 20-го годов, - считает Фоменков.

Следующая причина: один громкий процесс, который продолжается (суд над Олегом Сорокиным, - прим. ред.). Есть подозрения, что некоторые ушли по этой причине.

И третья категория – разные причины, связанные с нарушением законодательства. А с другой стороны – в некоторых моментах возникает вопрос, что с самых высоких трибун просят перестать кошмарить бизнес. Такое впечатление, что все продолжается. Тут опять никто не застрахован: некоторые могут поплатиться. Факт занятия бизнесом – уже сверхрисковый проект.

Продолжится «депутатопад» или нет – предсказать невозможно. Также неясно, кто будет готов идти в гордуму в следующем созыве, зная сверхрисковость этого мероприятия и то, что реальных возможностей что-то сделать немного. Самое ужасное во всем этом – что на самом деле местное самоуправление не стало самоуправлением. Основная часть населения не знает, кто представляет их интересы. Это значительно хуже, чем наличие депутатов, которые запятнали себя криминальными делами или уходят по непонятным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU