2019-02-27T17:53:29+03:00
Общество

«Когда я стал депутатом в декабре прошлого года, атмосфера в гордуме была напряженной», - Артем Савин

Самый молодой депутат Думы Нижнего Новгорода рассказал, зачем он пошел в местный парламент
Юлия ИСАЕВА
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«Когда я стал депутатом в декабре прошлого года, атмосфера в гордуме была напряженной», - Артем Савин«Когда я стал депутатом в декабре прошлого года, атмосфера в гордуме была напряженной», - Артем СавинФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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На заседании эксперт-клуба «ОколоКремля», которое прошло 27 февраля в «Комсомольской правде – Нижний Новгород», депутат Артем Савин рассказал об атмосфере в гордуме.

- Когда я был на декабрьском заседании думы, там чувствовалось напряжение, - вспоминает Савин. – Но уже на заседаниях в январе и феврале оно прошло. Все работают в штатном режиме, решают текущие вопросы.

Я являлся членом Молодежной палаты с первого дня ее избрания, когда 25 юных ребят приходили во вновь создаваемый орган. Тогда мы не знали, как работать. Идет седьмой год работы, за это время был сделан колоссальный пласт мероприятий. Шесть лет я жил мечтой – стать депутатом. Тогда она была юная, но, чем больше я работал с гордумой, а потом с администрацией Автозаводского района, понимал, что я не могу уйти. Тот опыт, который я получил за шесть лет в Молодежной палате, позволил мне не брать времени на раскачку. Я понимаю, как работает дума и комиссии. В молодежь надо верить! Если мандат передался по линии партии, то это не значит, что депутаты плохие, давайте судить по людям.

Конкретные дела и то, чем я буду отчитываться перед избирателями, представлю через год и восемь месяцев. Есть несколько проектов, которыми я сейчас занимаюсь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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