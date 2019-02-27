2019-02-27T17:43:43+03:00
Политика

«”Депутатопад” случился из-за смены исполнительной власти и ужесточения законодательства», - Александр Златов

По мнению политолога, в думу следующего созыва пойдут общественники, а не бизнесмены
Юлия ИСАЕВА
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Политолог назвал причины ухода депутатов из думы и ЗаксобранияПолитолог назвал причины ухода депутатов из думы и ЗаксобранияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Политолог Александр Златов в ходе заседания эксперт-клуба «ОколоКремля», которое прошло 27 февраля в «Комсомольской правде – Нижний Новгород», назвал причины ухода депутатов из думы и Заксобрания.

- Если говорить, почему депутаты массово уходят из думы и Заксобрания, то надо начать с того, что у нас произошла смена исполнительной власти. А выборы в ЗСНО и гордуму были несколько ранее, - напоминает Златов. - Пошли процессы ротации кадров, кто-то ушел выше. Некое напряжение между городскими депутатами, которых возглавлял Олег Сорокин, и другими ветвями власти тоже не могло не сказаться.

Понятно, что исполнительная власть вольно или невольно хочет иметь ту представительную власть, с которой комфортно работать. Здесь тоже есть свои мотивы.

Еще одна причина массового ухода из думы и Заксобрания - сейчас достаточно много вещей, за которые правоохранительные органы могут зацепиться: ужесточено законодательство, у депутатов проверяются декларации, дипломы. Это причины, по которым случился «депутатопад».

В сентябре пройдут довыборы в пяти округах городской думы Нижнего Новгорода. Остается почти год до полномасштабных выборов, поэтому активной борьбы не будет, хотя посмотрим. А вот в на после выборов в 2020 году дума должна сильно обновиться. Видимо, «бизнес-клуб» прекратит свое существование, на смену придут общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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