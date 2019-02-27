2019-02-27T17:16:18+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде возобновили работу частных эвакуаторов

Мораторий на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей был введен в конце января
Анастасия НАЗАРОВА
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Работу частных эвакуаторов возобновили в Нижнем Новгороде, сообщил замглавы города Роман Колосов.

Вместе с тем чиновник отметил, что муниципальные эвакуаторы будут привлекаться исключительно во время уборки снега - для перемещения автомобилей.

Раньше транспортировкой неправильно припаркованных машин занимались и частники, и муниципалы. Однако, по словам Колосова, тут либо штрафовать, либо помогать дорожным службам в уборке улиц.

- Для муниципалитета приоритетная задача - приведение дорог города в нормативное состояние, - уточнил заместитель мэра.

Ранее «Комсомолка» писала, что с конца января в Нижнем Новгороде действовал мораторий на принудительную эвакуацию авто. По словам гендиректора службы эвакуации «Онтранс-НН» Никиты Злобина, с 22 января по 5 февраля на их штрафстоянку не была привезена ни одна машина. Ситуация немного изменилась 7 февраля, когда начали эвакуировать по 5-7 машин ежедневно.

- Хотя раньше за день эвакуировали до ста машин во всем городе! - уточнил Злобин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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