Подрядчик начал строительство новой переправы через Узолу

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-27T16:57:52+03:00

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Подрядчик приступил к строительству новой переправы через Узолу на трассе Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе. При этом старый мост демонтирован, передает пресс-служба облправительства.

По словам главы регионального минтранса Вадима Власова, предполагается, что новый пост удастся построить с опережением сроком. В планах запустить движение до 1 сентября 2019 года.

Сейчас на месте будущих опор обустроены рабочие площадки, покрытия из железобетонных плит и ограждения. На объекте работают 37 человек и 12 единиц техники. Согласно проекту, новая переправа появится на месте старой, а подъезды к мосту ждет реконструкция.

Напомним, аварийный мост через реку Узола был полностью закрыт прошлой осенью. Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU