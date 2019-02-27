Яндекс.Еда начала принимать заказы на напитки из «Макдоналдса»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-27T14:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис Яндекс.Еда начал принимать заказы на напитки из «Макдоналдс» с 27 февраля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе компании.

Теперь с доставкой можно заказать разливные соки, газированную воду, а также горячие напитки — чай и кофе. Кроме Нижнего Новгорода, такая возможность появилась также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Воронеже. Планируется, что это не окончательный список городов – со временем их число будет расти.

- Чтобы напитки приезжали в целости и сохранности, используются крышки без прорези для питья, а стаканы надежно фиксируются в специальных подставках и закрепляют в термосумке, которая удерживает тепло, - отметили в пресс-службе компании. - Время доставки составляет около тридцати минут.

ИСТОЧНИК KP.RU