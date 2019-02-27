2019-02-27T11:42:38+03:00
Происшествия

Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Они шли по пешеходному переходу
Валерия ГРОМОВА
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Двое маленьких детей оказались под колесами иномарки в Московском районе Нижнего Новгорода 26 февраля 2019 года. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, инцидент произошел около семи часов вечера на улице Черняховского. Водитель автомобиля марки «Фольксваген» сбил детей, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате малыши – трехлетний мальчик и двухлетняя девочка – получили травмы. Им оказали медицинскую помощь, а потом отпустили домой. Дети находились в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что утром 14 февраля в Выксе пассажирский автобус съехал в кювет из-за нечищеной дороги. В салоне автобуса находились 30 детей. Согласно информации, после инцидента дети покинули автобус. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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